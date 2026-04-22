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Polisportiva Trani, stagione da favola: festa promozione al Povia tra musica e spettacolo

Domenica 26 aprile a Trani celebrazione per il salto in Prima Categoria

Trani - mercoledì 22 aprile 2026
Grande festa al campo sportivo Povia (ex Bovio) di Trani. Domenica 26 aprile 2026 a partire dalle ore 19.00 la Polisportiva Trani organizza una serata magica e ricca di eventi per festeggiare i campioni biancazzurri promossi in Prima Categoria con quattro giornate di anticipo. Una cavalcata magica che merita una grande festa.

IL PROGRAMMA
-Dj set Paolo De Feudis
-Esibizione sosia Adriano Celentano
-Premiazione staff e giocatori
-Ingresso COPPA per la vincita del campionato di seconda categoria pugliese
-Fuochi di artificio
-Food e drink
-Ore 21:00 esibizione cover VASCO ROSSI
-Musica e divertimento
-Foto Sergio Porcelli

A tutte le donne sarà regalato un bijoux di partecipazione.

La cittadinanza tutta è invitata. Ingresso libero per tutta la serata.
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