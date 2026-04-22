Polisportiva Trani, stagione da favola: festa promozione al Povia tra musica e spettacolo

Grande festa al campo sportivo Povia (ex Bovio) di Trani. Domenica 26 aprile 2026 a partire dalle ore 19.00 la Polisportiva Trani organizza una serata magica e ricca di eventi per festeggiare i campioni biancazzurri promossi in Prima Categoria con quattro giornate di anticipo. Una cavalcata magica che merita una grande festa.IL PROGRAMMA-Dj set Paolo De Feudis-Esibizione sosia Adriano Celentano-Premiazione staff e giocatori-Ingresso COPPA per la vincita del campionato di seconda categoria pugliese-Fuochi di artificio-Food e drink-Ore 21:00 esibizione cover VASCO ROSSI-Musica e divertimento-Foto Sergio PorcelliA tutte le donne sarà regalato un bijoux di partecipazione.La cittadinanza tutta è invitata. Ingresso libero per tutta la serata.