Eventi e cultura
Polisportiva Trani, stagione da favola: festa promozione al Povia tra musica e spettacolo
Domenica 26 aprile a Trani celebrazione per il salto in Prima Categoria
Trani - mercoledì 22 aprile 2026
Grande festa al campo sportivo Povia (ex Bovio) di Trani. Domenica 26 aprile 2026 a partire dalle ore 19.00 la Polisportiva Trani organizza una serata magica e ricca di eventi per festeggiare i campioni biancazzurri promossi in Prima Categoria con quattro giornate di anticipo. Una cavalcata magica che merita una grande festa.
IL PROGRAMMA
-Dj set Paolo De Feudis
-Esibizione sosia Adriano Celentano
-Premiazione staff e giocatori
-Ingresso COPPA per la vincita del campionato di seconda categoria pugliese
-Fuochi di artificio
-Food e drink
-Ore 21:00 esibizione cover VASCO ROSSI
-Musica e divertimento
-Foto Sergio Porcelli
A tutte le donne sarà regalato un bijoux di partecipazione.
La cittadinanza tutta è invitata. Ingresso libero per tutta la serata.
IL PROGRAMMA
-Dj set Paolo De Feudis
-Esibizione sosia Adriano Celentano
-Premiazione staff e giocatori
-Ingresso COPPA per la vincita del campionato di seconda categoria pugliese
-Fuochi di artificio
-Food e drink
-Ore 21:00 esibizione cover VASCO ROSSI
-Musica e divertimento
-Foto Sergio Porcelli
A tutte le donne sarà regalato un bijoux di partecipazione.
La cittadinanza tutta è invitata. Ingresso libero per tutta la serata.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere