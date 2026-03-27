Piazza XX Settembre Trani Cantiere. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Piazza XX Settembre Trani Cantiere. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Fratelli d'Italia: “A Trani ritardi gravi nei cantieri, si rischia di perdere un'occasione storica"

Allarme sullo stato di avanzamento dei lavori: speso solo il 20,6% dei fondi. Serve subito chiarezza dall’amministrazione

Trani - venerdì 27 marzo 2026 6.49 Comunicato Stampa
Fratelli d'Italia Trani esprime forte preoccupazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella città di Trani. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa e dai dati ufficiali del sistema Regis aggiornati al 26 febbraio, a fronte di un finanziamento complessivo pari a 57.824.382 euro, distribuiti su 40 progetti, risultano spesi appena 11.903.846 euro, corrispondenti al 20,6% delle risorse disponibili.

Un dato che evidenzia un ritardo significativo nell'attuazione degli interventi, aggravato dalla prossimità delle scadenze inderogabili fissate al 30 giugno e al 31 agosto. Alla luce di ciò, appare evidente il rischio concreto che molti cantieri possano non essere completati nei tempi previsti.

Le conseguenze di eventuali inadempienze sarebbero estremamente gravi per la città: la possibile restituzione delle somme già erogate, pesanti ripercussioni sul bilancio comunale e, soprattutto, il rischio di lasciare opere pubbliche incompiute. Fratelli d'Italia Trani denuncia una situazione di evidente rallentamento, se non di vero e proprio immobilismo, che rischia di trasformare una straordinaria opportunità di sviluppo in uno spreco inaccettabile.

Per questi motivi, chiediamo all'amministrazione comunale di centrosinistra di riferire pubblicamente, in modo dettagliato e trasparente, sullo stato di avanzamento di ciascun cantiere finanziato dal PNRR. I cittadini di Trani hanno il diritto di conoscere la verità e di essere informati su come vengono gestite risorse fondamentali per il futuro della città.
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