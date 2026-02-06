Fratelli d'Italia
Fratelli d’Italia attacca il rimpasto di Bottaro: «Solo geometria elettorale»

Nota durissima: «Nessun miglioramento amministrativo, è un anticipo di campagna elettorale pagato con incarichi istituzionali»

Trani - venerdì 6 febbraio 2026 7.35 Comunicato Stampa
A pochi mesi dalla conclusione del mandato amministrativo, assistiamo ad un'azione che solleva più interrogativi che risposte concrete per i cittadini. Il sindaco Bottaro ha infatti proceduto a una riorganizzazione della Giunta comunale, con tre assessori che lasciano l'incarico e tre nuovi nomi che li sostituiscono.

A parole, il fine sarebbe "preparare il terreno" al centrosinistra che guiderà la città in futuro. Tradotto in termini semplici, si tratta di incarichi conferiti oggi per ottenere sostegno politico domani. Nessuna necessità amministrativa reale, nessun miglioramento della gestione della città: solo un anticipo di campagna elettorale, pagato con poltrone istituzionali. Ancora più emblematico è il fatto che il sindaco avoca a sé, fra le altre, la delega al Bilancio, nonostante parli di "generosità politica". La città, invece, continua a confrontarsi con problemi quotidiani irrisolti, senza che vi sia una reale attenzione alle esigenze dei cittadini.

Fratelli d'Italia Trani ritiene che la costruzione del futuro della città e l'azione amministrativa non possano basarsi su scelte dettate da meri interessi elettorali o, peggio ancora, da baratti politici. Il rinnovamento amministrativo e la buona gestione devono fondarsi su competenza, trasparenza e attenzione ai reali bisogni della comunità, non sul conferimento di incarichi a tempo determinato. Fratelli d'Italia Trani continuerà a monitorare con attenzione l'operato dell'amministrazione, ormai alle battute finali, e a denunciare ogni scelta che privilegi il tornaconto politico rispetto agli interessi della città.
