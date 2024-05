Spiagge e fondali puliti, oggi Legambiente in azione per ripulire il tratto dello "Scoglio di Frisio"

Powered by

Torna la storica campagna nazionale di Legambiente "Spiagge e Fondali Puliti", dedicata alla tutela dei nostri mari. In tale frangente, il circolo Legambiente di Trani organizza un clean-up presso la spiaggia dello scoglio di Frisio, mercoledì 8 maggio, a partire dalle h. 15.00.Con la collaborazione di studentesse e studenti nazionali e internazionali della scuola "P.N.Vaccina" di Andria e del Liceo "De Sanctis" di Trani, l'evento e aperto a tutta la cittadinanza. Il lavoro di rete assume un ruolo fondamentale per la riappropriazione degli spazi pubblici e per la tutela della nostra città. Buste e guanti li forniamo noi. Partecipa anche tu e fai la differenza!