Festa dei Popoli, Legambiente: «Un grande momento di condivisione»

«Anche quest'anno siamo riusciti, grazie a un lavoro congiunto, a dare luogo alla Festa dei Popoli, un evento a cui teniamo molto come momento di coinvolgimento dal basso di tutte le culture che valorizzano la nostra città, riprendendo insieme possesso di strade e piazze del centro storico come luoghi di incontro e condivisione»: è il commento di Cristina Monterosi di Legambiente Trani.«Mentre una parte del mondo - prosegue -naufraga sempre più nel proprio egoismo e nella belligeranza, a Trani, insieme, si è scambiato il cibo che ciascuno ha cucinato per gli altri, si è chiacchierato, scherzato e ballato, anche sulle note del cantautore Shadh Awayed e delle danze popolari a cura di Boaonda.Attività di animazione per i più piccoli, focus group su mobilità sostenibile e multiculturalità, una sessione di yoga sciamanico e le narrazioni del Coordinamento Diaspore in Puglia, hanno ulteriormente arricchito il pomeriggio e la serata di condivisione.Con il profumo delle pietanze tradizionali cucinate nei vicoli della città di Trani, si sono confusi gli odori degli ingredienti di cibi provenienti da Marocco, Romania, Afghanistan, Albania, Ucraina, Turchia, Thailandia, India, Gambia, Mali e molti ancora, che hanno garantito un comune linguaggio e un momento multiculturale a cui si è arrivati grazie a una moltitudine di volontari, tra cui alcuni ex percettori del reddito di cittadinanza, che mai si sono risparmiati nell'allestimento della piazza.La costante di ogni edizione della festa dei Popoli è, infatti, l'entusiasmo e l'impegno di singoli volontari ed associazioni come Legambiente Trani, Hub Porta Nova, Xiao Yan, Il Colore degli Anni, Associazione Delfino Blu, ArkadiHub, Casa di Avraham, la Locanda del Giullare, Centro Jobel, Cooperativa oasi 2, Boaonda, Anteas, Tummà, Teatri di Pace.Alara dalla Turchia e Sergey dall'Ucraina, hanno deciso di soggiornare a Trani per contribuire all'evento insieme ai volontari internazionali dell'associazione Eurosud e ai volontari di servizio civile di Legambiente Puglia, unitisi a loro per l'occasione.Ringraziamo chi, nonostante il periodo festivo, si è prodigato per la realizzazione di questa festa e quindi ringraziamo il Sindaco e il suo staff, Ufficio tecnico, Ufficio di piano e suoi Dirigenti, Dott. Attolico e Puzziferri, Assessora alle Politiche giovanili e sociali Alessandra Rondinone, Assessora alle Culture Lucia de Mari, Consigliere Vincenzo Topputo che si è impegnato in prima linea.Anche l'Assessora regionale Debora Ciliento era presente all'evento, ricordando come la Festa dei Popoli prenda avvio proprio da quando lei era assessora al Comune di Trani e grazie all'intuizione dell'allora Assessore alle Culture Felice di Lernia.Un grande aiuto è arrivato anche da Amiu e Polizia locale che hanno contribuito all'allestimento della piazza e agli Angeli del Soccorso.La realizzazione è stata possibile grazie al contributo del Comune di Trani, del progetto Changemakers di Legambiente Trani e Action aid e del percorso Galattica Trani».