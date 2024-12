Sperimentazioni di riattivazione urbana e cittadinanza attiva

Venerdì 29 e sabato 30 novembre, due classi del Liceo delle Scienze Umane "De Sanctis", durante le attività di PCTO, si sono concretamente impegnate in laboratori di riattivazione urbana organizzati da Legambiente Trani.Le studentesse e gli studenti, concentrandosi sui processi di cittadinanza attiva, introdotti alle dinamiche informali di riappropriazione giovanile di spazi urbani e confrontandosi su tematiche stimolate dai formatori anche quanto alla mobilità sostenibile ed all'ampliamento di aree verdi in città, si sono cimentati in un corso pratico-interattivo interagendo con gli esperti Valerio Gatto Bonanni e Guido Bertorelli. Ne è conseguito un percorso indirizzato a consentire da parte degli stessi partecipanti una riappropriazione attraverso attività artistiche e simboliche di beni comuni della propria città e di spazi e luoghi inutilizzati che invece esprimono concrete possibilità di generare cultura ed aggregazione sociale.Piccoli gesti che nella loro semplicità hanno seminato il germe per futuri cambiamenti e stimolare giovani e cittadini nel riconoscersi e condividere anche con rinnovato senso critico azioni mirate di cittadinanza partecipata e non semplicemente delegata.Le attività teoriche ed esercitazioni indoor, svoltesi nella Biblioteca Comunale, sono poi confluite in un'attività di sperimentazione outdoor nei pressi del Palazzo di Città, attraverso "azioni invisibili" di cittadinanza attiva. Parcheggi e strisce blu si sono temporaneamente e magicamente trasformati in parchi e aree verdi, dove poter leggere, chiacchierare, giocare a twister e stare insieme.I laboratori sono stati arricchiti ed ulteriormente valorizzati attraverso momenti di confronto e riflessione dei partecipanti con il Dirigente dell'Istituto dott.Nicola Valente e con l'Assessora avv. Cecilia di Lernia sui temi della partecipazione attiva nelle politiche cittadine, sul senso critico e sulle metodologie pacifiche e non violente di mobilitazione e rivendicazione delle istanze giovanili e cittadine.Tutte le attività si sono svolte in collaborazione con il progetto "Narrazioni Eco-logiche", supportato dal bando "Changemakers for Climate Justice. Giovani in azione per la giustizia climatica". Changemakers è un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e realizzato da WeWorld, ActionAid, CESVI ETS, Cima Foundation, Cooperativa Pandora, Indire, Università di Bologna.