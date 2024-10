Puliamo il mondo, via Torrente Antica ripulita dai rifiuti

La trentaduesima edizione di Puliamo il Mondo, storica campagna di Legambiente finalizzata a ripulire strade, piazze, argini di fiumi e spiagge dai rifiuti abbandonati, ha visto un suo appuntamento sabato 12 ottobre 2024 a Trani.Volontarie e volontari di Legambiente, FIAB e il Colore degli Anni Odv, con la preziosa collaborazione della cittadinanza e di studentesse e studenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane De Sanctis, si sono dedicati alla pulizia di Via Torrente Antico, sul retro della ferrovia.La strada, abbandonata a se stessa e in gran parte di proprietà pubblica, potrebbe essere riattivata come un importante rettilineo ciclabile per consentire in sicurezza l'attraversamento in bici dal retro della ferrovia a via Superga, andandosi quindi a collegare alla prevista rete ciclabile.Il clean-up costituisce quindi, oltre ad un fondamentale momento di cittadinanza attiva e sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti, anche una simbolica e condivisa azione per stimolare la Città di Trani in un'accelerazione del processo del Piano urbano per la Mobilità Sostenibile cittadino.Inoltre, numerose sono le strade in citta di proprietà pubblica, di cui i privati cercano costantemente di appropriarsi, attraverso allargamenti di concessioni di suolo pubblico da parte di locali commerciali o atti illeciti di chiusure abusive come, ad esempio, sta succedendo in zona costa nord, e per cui l'intervento pubblico è necessario quanto urgente.Durante il clean-up sono stati raccolti oltre 300 kg di rifiuti tra cui mobili, vestiario, medicine, documenti e una grande quantità di gratta e vinci, plastica e bottiglie di vetro, prontamente ritirati grazie al supporto di Amiu Trani.Chiunque volesse condividere esperienze e contribuire a studio, approfondimento e segnalazione di emergenze e illeciti ambientali nel nostro territorio, può partecipare alle riunioni del circolo di Legambiente Trani che si svolgono ogni lunedì a partire alle h. 19.30 presso la sede in C.so M. R. Imbriani 119 o contattare Legambiente Trani sui social e sulla mail legambientetrani@gmail.com.