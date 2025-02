Legambiente Trani piantuma nuovi alberi di bagolaro a Boccadoro

5 foto LEGAMBIENTE TRANI Piantumazione alberi Boccadoro

Domenica 23 Febbraio i ragazzi diguidati da Cristina Monterisihanno raggiunto laper la piantumazione di 20 alberi di bagolaro, una attività supportata dalla(Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) anch' essa organizzazione ambientalista, che ha raggiunto la zona organizzando un piccolo tour in bicicletta partito da Piazza XX Settembre, chi non aveva un proprio mezzo ha utilizzato il bike elettrico di Vaimoo.sharing, grazie alla messa a disposizione un numero di voucher utili per partecipare gratuitamente all'evento. Oltre alla, coordinati da Nicola Caputo, a dare una mano c'erano i ragazzi del Triathlon dell', presente il responsabile Alessandro Botta, per una mattinata riscaldata da un piacevole sole ha fatto da cornice alla preziosa attività di piantumazione. (® Foto gentilmente concesse da Nicola Caputo FIAB Trani).