Dal 4 al 6 aprile torna la campagna nazionale di Legambiente "Spiagge e Fondali Puliti"

Volontari in azione per ripulire alcuni tratti di costa

Dal 4 al 6 aprile, torna la tanto attesa campagna nazionale di Legambiente Spiagge e Fondali Puliti per sensibilizzare la comunità alla cura e protezione dell'ambiente marino e costiero.Appuntamento venerdì 4 aprile alle ore 10:00 e domenica 6 aprile alle ore 9:30, presso il parcheggio del retro cimitero (Via dei Finanziari, accesso da Via Barletta) a Trani. Le attività sono organizzate nell'ambito della Giornata Regionale delle Coste Pugliesi, una mobilitazione coordinata da 2hands e patrocinata dalla Regione Puglia e dalle Capitanerie di Porto.Gli eventi sono organizzati da Legambiente Trani in collaborazione con Legambiente Andria, Il Colore degli Anni - OdV, Fiab Trani, Scout Agesci Trani 2, Retake Trani e gli istituti penitenziari della città. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e adatta anche a bambini e famiglie.Per la giornata di pulizia, il consiglio è di indossare abbigliamento comodo e di portare una borraccia con acqua. Il materiale per la raccolta sarà fornito dagli organizzatori.Per ulteriori informazioni, puoi contattare Legambiente Trani sui social o scrivere alla mail legambientetrani@gmail.com.Unisciti a noi e contribuisci anche tu a rendere il nostro mare più pulito e sicuro per tutti!