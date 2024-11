Siamo Moltitudini. Batteri, virus e simbiosi attorno a noi, sabato la rappresentazione teatrale di Legambiente

Sabato 30 novembre, a partire dalle ore 19,30, presso Hub Porta Nova, Legambiente Trani organizza la rappresentazione teatrale "Siamo Moltitudini. Batteri, virus e simbiosi attorno a noi".Una divulgazione scientifica giocosa sull'origine della vita, le simbiosi tra diversi, i batteri e virus che abitano il nostro corpo, il nostro pianeta e probabilmente altri corpi celesti. Tutto è interconnesso, non siamo mai soli anche quando siamo soli. Ricordiamocene per la cura del nostro corpo e dell'ambiente attorno a noi.Non siamo unici, ma una scintillante moltitudine.Oltre a scene tratte dallo spettacolo Altri Mondi Bike Tour e Siamo Moltitudini, giocheremo a Altri Mondi Quiz: un gioco di carte interattivo, pieno di curiosità, bizzarrie su Animali, Piante ed Universo che demoliranno le vostre certezze. Domande inaspettate porteranno a confrontarsi con l'ignoto che ci circonda. Perché la chiamano medusa immortale? Come si parlano le piante? Quanto pesa una nuvola? Di che colore è universo? Chi è il Batterio Conan? Si può ruttare a gravità zero?La compagnia SemiVolanti viene fondata a Roma nel 2004. Nei primi anni si dedica al mondo dell'infanzia con spettacoli di sperimentazione prodotti dal Teatro Valdoca. Poi dopo aver partecipato al collettivo performativo O.S.I. – Occupare Spazi Interni- inizia a creare installazioni/spettacoli in luoghi insoliti, performance in urbana e azioni piscomagiche.Dal 2008 al 2011 il gruppo collabora con il Teatro Furio Camillo di Roma all'ideazione e alla realizzazione di eventi speciali, rassegne e festival di piazza. Nel 2011 ad oggi, insieme al regista Gianluca Riggi, danno vita al progetto Black Reality: formazione, produzione di video e spettacoli, realizzazione di rassegne, costruzione di rete di soggetti con e per migranti. Attualmente si è creata una compagnia stabile di attori migranti under 35.Nel 2017 con una campagna di crowdfunding e con un network di associazioni ambientaliste produce l'evento Altri Mondi Bike Tour: una divulgazione scientifica giocosa in tournè per l'Italia in bicicletta e treno. Dal 2011 ad oggi ha messo a disposizione il proprio linguaggio artistico per l'attivismo politico/sociale, facendo comunicazione-guerrilla in campagne e azioni per associazioni, comitati nazionali e locali.