Quattro nuovi alberi piantati dai volontari di Legambiente

Anche quest'anno Legambiente Trani si è impegnata nella Festa dell'Albero! Lunedì sono stati piantati dai volontari 4 alberi: 2 melograno e 2 alloro nelle scuole Petronelli, Cezza e Collodi, coinvolgendo oltre 400 bambine e bambini. Gli alberelli saranno adottati da tutti i piccoli studenti della scuola!La Festa dell'Albero è stata associata al lungimirante progetto europeo Life Terra che con il motto Let's plant together si prefigge l'obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni (di cui 9 milioni in Italia)!Si è aderito a un vero e proprio movimento di cittadini attivisti che in tutta Europa si mobilitano per mitigare i cambiamenti climatici piantando alberi.Dal 2021 come Legambiente Trani sono stati pianti più di 300 alberi.