Puliamo il mondo, quest'anno clean-up di Legambiente in via Torrente Antico

È tempo di Puliamo il mondo, la campagna nazionale di Legambiente per ripulire strade, piazze e spiagge dai rifiuti abbandonati, arrivata alla sua XXXII edizione. Quest'anno Puliamo il Mondo 2024 a Trani si concentrerà sul centro cittadino.In particolare, saremo a effettuare un rilevante clean-up in Via Torrente Antico, retro ferrovia. La strada, abbandonata a se stessa e in gran parte di proprietà pubblica, potrebbe essere riattivata come un'importante rettilineo ciclabile per consentire in sicurezza l'attraversamento in bici dal retro della ferrovia a via Superga, andandosi quindi a collegare alla prevista rete ciclabile.Il clean-up diviene quindi anche una simbolica e condivisa azione per stimolare la Città di Trani in un'accelerazione del processo del Piano urbano per la Mobilità Sostenibile cittadino, ormai bloccato da troppi anni.L'appuntamento è previsto per sabato 28 settembre 2024, h16, presso via Torrente Antico (retro ferrovia). Organizzate dal gruppo giovanile di Legambiente, tutte le attività saranno svolte in sicurezza e adatte al coinvolgimento di bambini e ragazziSaranno inoltre previsti dei premi per chi avrà raccolto più rifiuti differenziati (in ordine di kg raccolti).Cosa portare? Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e tanto entusiasmo!Raggiungi il punto di incontro a piedi o in bici, riduci le tue emissioni e fai bene all'ambiente!L'attività è organizzata in collaborazione con Il Colore degli Anni, Fiab TRANI, e con il supporto logistico di AMIU Trani.Vieni a fare la differenza, ti aspettiamo. Info a legambientetrani@gmail.com e sui canali social (facebook e instagram) di Legambiente Trani.