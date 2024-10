Puliamo il mondo, sabato volontari di Legambiente in azione in via Torrente Antico

Nulla ferma Puliamo il mondo, la storica campagna nazionale di Legambiente. Dopo l'annullamento dell'incontro di settembre a causa della pioggia, presentiamo la nuova data!L'appuntamento è previsto per sabato 12 ottobre, alle ore 16, in via Torrente Antico (retro ferrovia).Quest'anno ci concentreremo sul centro cittadino. In particolare, saremo a effettuare un rilevante clean-up in Via Torrente Antico, retro ferrovia. La strada, abbandonata a se stessa e in gran parte di proprietà pubblica, potrebbe essere riattivata come un'importante rettilineo ciclabile per consentire in sicurezza l'attraversamento in bici dal retro della ferrovia a via Superga, andandosi quindi a collegare alla prevista rete ciclabile.Il clean-up diviene quindi anche una simbolica e condivisa azione per stimolare la Città di Trani in un'accelerazione del processo del Piano urbano per la Mobilità Sostenibile cittadino, ormai bloccato da troppi anni.La città di Trani necessita di una pianificazione organica e a medio-lungo termine che ne garantisca un futuro sostenibile e un incremento della qualità di vita dei cittadini, passando per la pianificazione urbanistica integrata, una diffusione della mobilità sostenibile, la gestione del ciclo dei rifiuti e la riduzione degli agenti inquinanti. Organizzate dal gruppo giovanile di Legambiente, tutte le attività saranno svolte in sicurezza e adatte al coinvolgimento di bambini e ragazzi.Sono previsti premi per chi raccoglierà più rifiuti differenziati, a seguito di pesatura degli stessi. L'invito alla cittadinanza è, inoltre, di raggiungere punto di incontro a piedi o in bici, per ridurre le emissioni. L'attività è organizzata in collaborazione con Il Colore degli Anni, Fiab TRANI.