ll popolo nerazzurro anche a Trani esulta per la seconda stella: Inter Campione d'Italia

Seconda stella...in centrocampo e festa dritto fino al mattino! ll cielo illuminato da fuochi d'artificio e in pochi istanti, già pronti con bandiere striscioni e cori alle fine di una partita - però terminata al cardiopalma con tensioni espulsioni e un pareggio sfiorato - anche a Trani il popolo neroazzurro è sceso in piazza a festeggiare il ventesimo scudetto dell'Inter, campione d'Italia 2023-2024! In Piazza della Repubblica all'incrocio tra Corso Cavour e Corso Vittorio Emanuele a centinaia stanno arrivando esultando con le due stelle che rappresentano il ventesimo titolo di campione d'Italia.