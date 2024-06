A Trani il 2° memorial "Gli amici di Saverio ed Antonio"

Il giorno 7 giugno 2024 si terrà presso il Centro Jobel sito in Trani il 2° Memorial "Gli amici di Saverio ed Antonio" dove si sfideranno squadre di amici facenti parte dell'associazione Gli Angeli del Soccorso e del bar Pozzopiano per ricordare Saverio vicino alle problematiche sociali ed Antonio mitico proprietario del bar Pozzopiano 1979. Per l'evento parteciperà anche l'associazione Time Aut, per regalare una serata di calcio, sorrisi ed inclusione ai ragazzi speciali; a fine serata riceveranno un calcio balilla utile per le loro attività socio-motorie. Savino Di Meo, Antonio Berardi,Francesco Ventura, lo staff degli Angeli del Soccorso e tutti gli amici di Saverio ed Antonio ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile questa seconda edizione.