A Trani il prossimo fine settimana un torneo di calcio per over 50

Powered by

L'A.S.D. Accademia Calcio Trani 2015, rappresentata dal Presidente Pippo Oreste, ha organizzato per i giorni 9 e 10 novembre un torneo di calcio a 6 per over 50 dove parteciperanno sei squadre tra cui una squadra di Madrid e una di Ascoli Piceno. Sono previsti due gironi da tre squadre e e anche la presentazione di una nuova disciplina, il calcio camminato.Tra i relatori ci sarà il prof Verrigni Carmine e il responsabile della squadra campione d'Italia del calcio camminato Gabriele Cinelli, della pro Ascoli Piceno. L'evento si svolgerà sabato a partire dalle 15 e domenica a partire dalle 10.30 nel centro sportivo del Santuario della Madonna di Fatima.