L’ASD Città di Trani cessa di esistere: titolo ceduto al Triggiano Calcio

Era una notizia che circolava tra gli appassionati di calcio, adesso è anche ufficiale:, società della provincia barese che dunque disputerà il campionato di Prima Categoria proprio al posto degli ormai ex tranesi.Ricordiamo il triste epilogo della scorsa stagione, con i ragazzi di mister Losacco che non hanno potuto evitare la retrocessione sul campo, al termine di una stagione molto deludente in cui si sono collezionati appena 17 punti, pochi per poter ambire alla salvezza diretta.Sicuramente in questa difficile scelta ha inciso l'indisponibilità del 'Nicola Lapi', ormai inagibile a tutti gli effetti, nonostante siano passati mesi dall'ultima volta in cui qualcuno ci abbia messo piede.A questo punto non resta che tifare la Soccer Trani, unica società tranese che disputerà il campionato di Promozione, con l'auspicio di poter ambire a qualcosa di più importante rispetto alla passata stagione.