Asd Trani, inizia la stagione 24/25: giovedì 8/08 la selezione per i calciatori

. Ufficialmente si inizierà giovedì 8/08 al Centro Sportivo Pontelama, giorno in cui ci saranno le selezioni per i calciatori che vorranno entrare a far parte della squadra.L'obiettivo è migliorare i risultati delle scorse due stagioni: ricordiamo infatti che durante la stagione 22/23 l'Asd Trani arrivò quarta in campionato, collezionando 45 punti e qualificandosi ai playoff, per poi arrendersi contro la Molfetta Sportiva. Non positiva invece la scorsa stagione per i tranesi che hanno raggiunto il settimo posto in campionato, arrivando a quota 25 punti.Sicuramente la stagione che sta per iniziare dovrà vedere i tranesi protagonisti in un campionato che si preannuncia molto esaltante.Per qualsiasi informazione per la selezione, sarà possibile contattare sui social la pagina della società. Appuntamento l'8/08 alle ore 20:30.