Conclusa la terza edizione del torneo dell’amicizia over 50, organizzato dall’Accademia Calcio Trani

, evento promosso ed organizzato dall'Accademia Calcio Trani 2015. Come ogni anno, è stata una giornata all'insegna dello sport, ma soprattutto dell'amore e del rispetto verso questa disciplina, amata da tutti, dai più piccoli sino ai più grandi.L'edizione del torneo è stata vinta dal Canosa Over 50, classificatasi prima, seguita da Lo Stilista dei Capelli, Pro Calcio Ascoli, Quelli del Sabato, Accademia Calcio Trani e infine Atletico Caiman Madrid. Le sei squadre sono state inizialmente divise in due gironi da tre, sfidandosi nella giornata di sabato nelle gare di qualificazione, salvo poi procedere alle finali disputatesi la scorsa domenica.Durante l'evento, è stata inoltre presentata una nuova disciplina, ovvero il Walking Football, progetto illustrato dal prof.Carmine Verrigni, e dal prof.Pinuccio Marmo. In Puglia, il 'calcio camminato' non è molto presente, sono infatti pochissime le squadre che hanno deciso di sposare questo progetto ma qui a Trani si farà; ricordiamo che l'Accademia Calcio Trani 2015, oltre a fare scuola calcio a livello giovanile, ha deciso di ampliare i suoi corsi per gli over 40, coloro che non hanno mai smesso di amare questo sport, con la speranza di continuare a viverlo e a praticarlo ancora per molto.