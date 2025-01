Il tranese Mattia De Lucia lascia il Torino: ufficiale il suo trasferimento al Bari

, militante nel Campionato Nazionale Serie A/B Girone C. Dunque, dopo circa due anni e mezzo dal suo trasferimento al club granata, il tranese torna alle sue 'origini', dove è cresciuto nel settore giovanile della Soccer Trani, nove anni nei quali spesso ha giocato da sotto età fino a quando, nell'estate del 2022, arriva la chiamata del Torino, società nella quale Mattia ha messo in mostra tutto il suo talento, ma soprattutto la sua intelligenza calcistica, fondamentale per il suo percorso di crescita, che continuerà quindi a Bari, con cui ha firmato un contratto fino a giugno del 2025: "- dichiara ai nostri microfoni Mattia - sono stati due anni in cui sono cresciuto dal punto di vista calcistico ma anche umano. Ho sempre giocato, lo scorso anno soprattutto ma, dall'arrivo del nuovo mister, non mi sono trovato molto bene, ho avuto poco spazio negli ultimi mesi."In molti a Trani ricorderanno le qualità di Mattia nelle vesti di trequartista puro ma, durante la sua esperienza al Torino, la sua crescita è passata anche dal cambio di ruolo in difensore centrale; un'intuizione di mister Vegliato che ha riconosciuto nel tranese importanti qualità per la costruzione dal basso, oltre ad una notevole stazza, considerevole vista la giovane età: "Certamente il mister mi ha aiutato, sono cresciuto molto difensivamente,ma ovviamente sceglierà il nuovo allenatore.": "Quando ho visto la palla in porta non ci credevo, ho esultato correndo da tutte le parti, non me l'aspettavo e forse proprio per questo è stato ancora più bello."E riguardo al futuro nel Bari: ", mi aggregherò all'U17 di base, sperando in qualche convocazione con i più grandi, ma ovviamente tutto dipenderà dal mio rendimento. Come mai Bari? Avevo richieste di altre società, ma c'era il problema del convitto, quindi adesso farò questi mesi tranquilli qui vicino casa e poi si vedrà."