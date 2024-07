Soccer Trani, è storia: inserita nell'elenco nazionale dei Club Giovanile di 3°livello

Dopo le varie fasi di controllo compiute dalla F.I.G.C. per la verifica dei requisiti necessari, con il comunicato ufficiale n.218 del 3 luglio 2024, la nostra società è stata inserita nuovamente nell'elenco nazionale dei Club Giovanile di 3° livello (Ex – Scuola Calcio Elite) per la stagione sportiva 2023-2024.Una storia nata 12 anni fa dalla scelta di Gianni Di Leo e Davide Stella di provare a regalare alla città una scuola calcio che potesse essere il punto di riferimento per generazioni presenti e future!!Non ci sono parole per descrivere la soddisfazione che si prova, perché solo chi vive la nostra società ne conosce...organizzazione, programmazione, competenza, professionalità, dedizione e passione.Siamo sempre più fieri ed orgogliosi di tutti i genitori che ci scelgono e ci riscelgono per i loro figli.Gli obiettivi non si raggiungono da soli, ma sempre insieme: senza il nostro staff composto da Tecnici e Dirigenti qualificati, collaboratori appassionati non potrebbe realizzarsi nulla.Siamo stati valorizzati per l'intero percorso svolto, dalle categorie di base fino all'attività agonistica: un ulteriore stimolo a dare sempre di più per poter essere tra le migliori realtà presenti in Puglia.