I commercialisti di Trani vincono e accedono alle finali scudetto

I commercialisti di Trani volano alle finali scudetto. Sabato 25 maggio la squadra di calcio dell'ordine dei dottori commercialisti di Trani ha disputato e vinto i quarti di finale contro i colleghi di Palermo.Forti del vantaggio conquistato per 1-0 nella gara di andata disputata a Trani, i ragazzi allenati dal Mister Gianni di Leo sono riusciti a strappare il pass per le finali scudetto. Sbagliato è stato l'approccio alla gara dei tranesi, i quali passano in svantaggio dopo soli 30 secondi. Al termine della prima frazione di gioco, il risultato presenta una perfetta parità tra la gara di andata e quella di ritorno.All'inizio del secondo tempo i nostri ragazzi, tornano in campo intenti a trovare il pareggio. Questo non succede, anzi, causa un autogol i palermitani a trovano la seconda rete del match.I tranesi non mollano, perciò all'ultimo respiro un gran colpo di testa del canosino Sanluca porta la partita sul 2-1 ,quindi ai tempi supplementari.I due tempi da 15 minuti, non regalano emozioni, costringendo le due squadre ad affidarsi alla lotteria dei rigori. I siciliani non perfetti dal dischetto, sono costretti a piegarsi alle realizzazioni di Mellillo Antonio, Melillo Alessandro e di Sanluca Raffale.La vittoria per 3-1 ai calci di rigore regala ai ragazzi le tanto ambite finali scudetto che si disputeranno in terra amica nelle giornate del 6 e dell'8 giugno.