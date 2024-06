Europei di calcio 2024, nello staff medico anche il tranese Carmine Contabile

Gli Europei di calcio sono oramai vicini e in Nazionale c'è anche un po' della città di Trani. Tra lo staff tecnico spicca il nome del medico tranese Carmine (ai più noto come Nino) Costabile. Nato e vissuto a Trani dove ha frequentato il liceo classico "De Sanctis", il dottor Costabile si è trasferito a Roma per studiare medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore specializzandosi, poi, in medicina dello sport. Per lui una carriera ricca di tante soddisfazioni e di successi. Per anni, infatti, è stato il medico dell'Under 21 e della nazionale femminile di volley.Da diversi anni, invece, è un membro della nazionale maggiore e si prepara per accompagnare gli Azzurri per questi Europei di calcio. Chissà, magari sarà Trani, grazie al dottor Carmine Costabile, a portare ai ragazzi di Spalletti quella carica e lo quel pizzico di fortuna necessari per la grande rimonta. Per ora, non resta che attendere con ansia il fischio di inizio e restare a guardare.