Baldassarre, scuola (e casa) dello Sport: vince ai campionati regionali di Atletica

Già da diversi anni la scuola Baldassarre si afferma in modo trionfale ai Campionati regionali di Atletica. I ragazzi s'impongono all'attenzione del pubblico (e degli osservatori) e costituiscono un vero e proprio fiore all'occhiello, un orgoglio particolare per tutta la scuola di piazza Dante, per il suo Dirigente scolastico Marco Galiano, per tutti i loro prof, nello specifico per quelli di educazione fisica che preparano i ragazzi per tutto l'anno. E le imprese sono ancora più meritevoli ed amplificate nella loro portata dal fatto che questi ragazzi raggiungono tali vette, performance, risultati, nonostante in Città scarseggino le strutture sportive, in particolare quelle dedicate all'atletica, una delle discipline in cui i ragazzi della Baldassarre, in questi giorni, hanno letteralmente sbancato con prestazioni memorabili.La squadra della Baldassarre ha partecipato con la squadra maschile:Michele Piccininni - velocità; Alessio Fasciano - ostacoli;Domenico Zeno Torella - 1000 metri; Andrea Roberto Ciliento- salto in alto; Fabio Ierrobino - salto in lungo; Alessandro Carbutti- getto del peso;Andrea Garofalo- lancio del vortexA disposizione vi erano Giovanni Angelilli e Marco Scaringi.Hanno partecipato anche alcune alunne che si erano qualificate al primo posto nelle finali provinciali:Sara Palumbo- salto in lungoGiorgia Papaleo - getto del pesoCristina Pignstaro- VelocitàMargherita Zucaro- 1000 metri .Ecco i risultati: sugli 80 Metri corsa, Michele Piccininni, tempo 10.37, classificatosi al 3 posto; sugli 80 Metri ad ostacoli Alessio Fasciano con tempo 12.32, classicatosi al primo posto; sui mt 1000 Metri Corsa Domenico Torella, con tempo 2.59, classificatosi al primo posto; nel lancio del vortex, Andrea Garofalo (mt 56.50) classificatosi al terzo posto; per il lancio del peso, Alessandro Carbutti ( mt 10.69) classificatosi al secondo posto; per il salto in lungo, Fabio Ierrobino (mt 4.80) classificatosi al terzo posto; per il salto in alto, Andrea Ciliento (mt 1.40) classificatosi al quarto posto; per la staffetta 4×100 partecipanti Ierrobino, Fasciano, Garofalo e Piccininni, con tempo 51.1 e ancora primo posto.I docenti che hanno gestito la preparazione sono stati i professori Raffaele Musicco e Paola Mauro, con il coordinamento del prof. Giuseppe Laninafra.Da segnalare dunque il primo posto regionale per la squadra maschile ( sugli scudi quindi Fasciano, Torella ed i ragazzi della 4 × 100: Ierrobino, Garofalo e Piccininni, laureatisi, appunto, campioni regionali) con qualificazione alle finali nazionali di atletica che si svolgeranno a Pescara dal 27 al 31 maggio.