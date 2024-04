Riaperta la palestra della scuola Petronelli dopo i lavori di restauro

In un clima di gioia e festa è stata inaugurata questa mattina la nuova palestra del 2° Circolo Didattico Monsignor Petronelli al termine dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza impiantistica. I lavori (importo di 226.873,79 euro) sono frutto di un finanziamento Miur FESR PON 2014-20 e sono stati realizzati in 4 mesi e mezzo dalla ditta Co.Ge.Pro. s.a.s. di Prodon Claudio & C.Nella sua nuova veste, stimolante e sicura, la palestra continuerà ad essere luogo di attività curricolari e progetti extracurricolari nella convinzione che lo sport sia fondamentale per la sua valenza formativa e per promuovere una cultura del benessere e del movimento, ispirata a stili di vita corretti e salutari.