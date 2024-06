Insieme per crescere, al centro Jobel la manifestazione degli alunni della Collodi e Cezza

Powered by

Martedì 4 giugno 2024, presso il Centro Jobel, si è svolta la manifestazione finale del percorso educativo-didattico "Insieme… per crescere", rivolto agli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia ("Collodi" e "Cezza" e di altre scuole dell'Infanzia del territorio), che proseguiranno il cammino formativo della scuola Primaria nel 2° C. D. "Mons. Petronelli".Gli alunni hanno appreso il valore dei principali "diritti dei bambini", comprendendo messaggi di situazioni problematiche presentate attraverso l'ascolto di alcune fiabe classiche, partecipando a proposte risolutive mediante la ricostruzione verbale, grafica, motoria e canora in un contesto ludico.La rappresentazione conclusiva ha privilegiato l'interazione di tutti i bambini, favorendo le capacità espressive di ciascuno, all'insegna dell'inclusività con il prezioso contributo di esperti LIS, che hanno esteso la conoscenza e l'utilizzo del linguaggio dei segni, aggiungendo valore ad un momento emotivamente coinvolgente, rafforzato ed impreziosito dal messaggio augurale della Dirigente Giuseppina Tota rivolto ai bambini, futuri cittadini del mondo.