La corsa di Miguel approda alla scuola Petronelli

Lo sport di tutti, con tutti e per tutti non è un auspicio, ma il messaggio portante del progetto Lo sport è un Mappamondo La corsa di Miguel.Gli alunni delle classi 5^A, 5^B e 5^C e Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena de Trizio hanno accolto il giornalista della Gazzetta dello Sport, Valerio Piccioni, il Delegato provinciale del CONI, Antonio Rutigliano, ed il referente per il progetto dellUfficio Scolastico Regionale pugliese, Gianni Pistillo.In un clima di accoglienza e partecipazione attiva, la comunità scolastica ha dato il benvenuto e premiato con delle medaglie a tema La corsa di Miguel i tre ospiti che sin dalle prime battute hanno sottolineato la vittoria agli alunni.Dopo i saluti della dirigente e un discorso di apertura da parte del dott. Rutigliano, la voce e i racconti del coinvolgente Valerio Piccioni, hanno conquistato i ragazzi.Un excursus spazio temporale: dall'origine delle Olimpiadi alla nascita degli sport paralimpici, passando per la conquista delle donne a gareggiare doverano escluse per giungere agli sport più seguiti nel mondo moderno. Il giornalista in maniera sapiente è riuscito a far comprendere come davvero lo sport è un mappamondo. Ogni evento sportivo, ogni competizione, ogni partita rappresenta una tappa che abbraccia culture, storie ed identità diverse. Non è solo un gioco, ma un linguaggio universale che trascende da barriere geografiche, linguistiche e talvolta fisiche, unificando popoli e paesi.In questo spirito di condivisione ci si è dati appuntamento allo Staffettone, dove lo spirito di squadra andrà ben oltre il cronometro. La vera vittoria non risiederà nella performance individuale, ma nella partecipazione, la determinazione e la voglia di mettersi in gioco dei ragazzi.Per te atleta che hai molti amici, molte aspirazioni, l'allegria matura e il sorriso dei bambini.