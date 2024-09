Grande entusiasmo per il ritorno a scuola dei bambini tranesi

8 foto Suona la campanella: inizia il nuovo anno scolastico. Il benvenuto alla scuola "Petronelli"

Il 12 settembre 2024 è un giorno particolare; oggi, per i bambini tranesi, èPer alcuni comincia un nuovo ciclo di istruzione, per altri il viaggio scolastico continua, incontrando di nuovo i compagni di scuola salutati a giugno.Al 2° circolo didattico, la comunità scolastica ha deciso di dare il benvenuto agli alunni delle classi prime con unanella piazza antistante la scuola, dove la neopresideha accolto gli alunni con calore, amore ed entusiasmo; queste le parole da lei rivolte ai bambini, ma anche ai genitori: "La scuola è di tutti quanti, di ciascuno di noi – a tutti quanti auguro buon viaggio; sarà un viaggio bellissimo, intenso, ricco di emozioni, e ai più piccoli dico: caricate questi vostri bellissimi zainetti di creatività., di fantasia e di tanto entusiasmo. A voi genitori dico: ogni mattina prendete per mano i vostri figli armatevi del sorriso più bello che avete, e affidateli a questi splendidi insegnanti, perché saranno loro che insieme a voi accompagneranno i vostri figli in un momento di crescita importante e faranno spiccare il volo verso il futuro".Hanno fatto seguito i saluti istituzionali del sindacoe dell'assessora all'istruzione di TraniAl termine della cerimonia gli alunni hanno donato alla preside e al sindaco un libro, scritto grazie alla collaborazione di quattro circoli didattici tranesi – il "Mons. Petronelli", il "De Amicis", il "D'Annunzio" e il "G. Beltrani" - dal titolo, uno scritto che racconta i luoghi più belli della città, come la Villa Comunale, il Castello, la Cattedrale e la Biblioteca, attraverso le favole, le filastrocche, e le illustrazioni dei bambini dei circoli didattici.Anche da parte nostra, in questa giornata emozionante, rivolgiamo un augurio di buon lavoro a tutti i docenti, che svolgono questo compito così delicato e affascinante al servizio dell'intera comunità e buon anno scolastico a tutti i bambini.