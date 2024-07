La dirigente Giuseppina Tota saluta la città di Trani: dall'1 settembre andrà in pensione

È stata il pilastro della scuola Petronelli che oggi la saluta commossa: dall'1 settembre la dirigente scolastica Giuseppina Tota andrà in pensione. Per tale ragione questa sera è stata organizzata una grande festa di commiato a cui hanno preso parte numerosi presenti, tra cui anche volti della politica locale con cui da sempre ha stretto un rapporto di proficua collaborazione.La dirigente Tota ha lasciato un segno indelebile nella storia della scuola Petronelli che da semplice istituto di periferia si è trasformato gradualmente in un fiore all'occhiello della città.«Come già comunicato ai rappresentanti dei genitori, dal primo settembre sarò in quiescenza e, non potendovi incontrare tutti personalmente, esprimo con questo scritto il mio ringraziamento per la fattiva collaborazione e la preziosa disponibilità offerta durante il periodo trascorso insieme - si legge nella nota ufficiale inviata alla stampa -. La nostra scuola continuerà ad essere, "per tutti e per ciascuno", quel luogo di ascolto ed inclusione in cui la formazione integrale della persona sarà sempre prioritaria. Buona vita a tutti!».