Agenda Sud, il nuovo progetto alla scuola Petronelli

Al II Circolo Mons. Petronelli di Trani ha preso avvio lunedì 11 marzo il progetto "Agenda Sud" finanziato con fondi europei FSE.La grande risorsa offerta dal progetto "Agenda SUD", autorizzato al 2^C.D. "Mons. Petronelli" di Trani con il progetto "Impariamo insieme" 10.2.2A-FSEPON-PU- 2024-283, ha permesso di avviare molteplici attività in orario extrascolastico che coinvolgono circa 220 alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria. Agli alunni che non usufruisco del tempo pieno si offre, quindi, l'opportunità di "vivere" tempi più distesi con un'offerta formativa extracurricolare ricca e significativa.Gli interventi dell'Agenda Sud sono finalizzati al superamento dei divari negli apprendimenti tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità d'istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale."Scrivere è un gioco di parole", "Matematicamente" e "English is fun", sviluppati in 11 moduli di 30 ore ciascuno, sono i progetti attivati nelle sedi della scuola Mons. Petronelli e del plesso Cezza centrati sul potenziamento delle competenze di Italiano, Matematica e Inglese.Esperti e tutor interni guideranno i percorsi, suddivisi nelle tre aree di competenza, utilizzando le più moderne tecnologie e una didattica innovativa e laboratoriale.Da sempre aperti al territorio, il progetto vede il coinvolgimento anche della "Locanda del Giullare" che ospiterà alcuni alunni nel momento del pranzo perché condivisione e apertura non restino parole ma diventino fatti.Una Scuola aperta e più vicina a tutti: aperta tutto il giorno, con attività extracurricolari per offrire agli alunni la possibilità di continuare "ad imparare ad imparare".