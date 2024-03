Cultura della legalità alla scuola Petronelli

Powered by

I relatori, il Maggiore Pasqualino Trotta e il Maresciallo Alessandro Salvino, in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri di Trani, accolti dalla Dirigente scolastica Giuseppina Tota, hanno affrontato con gli alunni le tematiche relative alla cultura della legalità, intesa come rispetto delle regole, ma soprattutto come rispetto della dignità di ogni persona, fondata sulla reciprocità e sulla tutela dei diritti di ciascuno. Un accento particolare è stato posto sul significato dell'essere militari "nei secoli fedeli" all'amor di patria e sui suoi simboli, nonché sui loro compiti di Difesa dello Stato e Tutela del Cittadino e dell'Ambiente.





Si è parlato, inoltre, dell'importanza del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e sono stati affrontati anche temi di grande attualità, quali il bullismo, anche nella sua "evoluzione" del cyberbullismo, e i rischi derivanti dall'uso di internet e di social network.



Al termine degli incontri, che hanno visto gli alunni particolarmente interessati e partecipativi, è stato inoltre previsto un significativo "question-time", nel corso del quale gli studenti hanno potuto interagire direttamente con i rappresentanti dell'Arma, ponendo loro domande volte ad approfondire alcuni aspetti di loro interesse ed a fugare i propri dubbi circa le tematiche trattate.



Si ringrazia l'Arma dei Carabinieri per la preziosa iniziativa dedicata alla Nostra Comunità Scolastica e per la costante professionalità e disponibilità dimostrata.

Nell'ambito del progetto "Formazione della cultura della legalità", nei giorni 9 e 23 marzo 2024 gli alunni delle classi quinte del 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani, insieme ai rispettivi docenti, hanno partecipato agli incontri formativo-educativi promossi dall'Arma dei Carabinieri.