Anche quest'anno la scuola Petronelli protagonista del progetto Pedibus

Il 2°Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani ha aderito anche quest'anno al Progetto Regionale "PEDIBUS" a.s. 2023/2024, proposto dalla Regione Puglia e dal MIM e rivolto agli alunni delle classi terze della scuola primaria. Finalità del progetto è la promozione di attività educative che possano interessare le istituzioni scolastiche e, di conseguenza, coinvolgere i bambini, unitamente alle loro famiglie, nel promuovere corretti stili di vita che possano renderli autonomi nei propri contesti di vita e di mobilità urbana e nell'affrontare con consapevolezza e in sicurezza il percorso casa/scuola a piedi e in gruppo.L'evento finale del progetto si è svolto martedì 14 maggio 2024 con l'uscita sul territorio degli alunni, già precedentemente coinvolti in incontri formativi sulla sicurezza stradale con la collaborazione della Polizia Locale.In tale occasione nella piazzetta Azzella, dopo i saluti della Dirigente Giuseppina Tota, dell'Assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Debora Ciliento, dell' Assessore alla Pubblica Istruzione della Città di Trani Lucia De Mari e del Commissario della Polizia Municipale Mario Paradiso, i mini-vigili, accompagnati dai propri docenti, hanno dato inizio al loro percorso "PEDIBUS", attraversando le vie storiche della nostra Città, fino a raggiungere Piazza Duomo. Sullo sfondo della magnifica Cattedrale tutti i bambini si sono esibiti in gioioso flash mob e a seguire hanno consumato la loro sana merenda.Lungo il percorso i mini-vigili hanno rilevato infrazioni e sanzionato i trasgressori con "multe morali". I bambini hanno vissuto questa esperienza con entusiasmo, in assoluta sicurezza, grazie all'occhio vigile della Polizia Locale, e, con pettorina e sorriso sul viso, hanno fatto ritorno a scuola.