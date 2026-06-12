Scuola Petronelli
Scuola Petronelli
Scuola e Lavoro

La scuola Petronelli organizza la manifestazione conclusiva del progetto “Vorrei una legge che...”

Promosso dal Senato e rivolto alle classi quinte

Trani - venerdì 12 giugno 2026
Il 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani organizza la manifestazione conclusiva del progetto "Vorrei una legge che...", promosso dal Senato della Repubblica e rivolto alle classi quinte della scuola primaria.
L'iniziativa rappresenta un importante percorso di educazione civica e cittadinanza attiva che ha coinvolto gli alunni in attività di riflessione, confronto democratico e progettazione partecipata, avvicinandoli concretamente ai principi della Costituzione e al funzionamento delle istituzioni.
L'evento si terrà lunedì 15 giugno 2026 alle ore 17.00, presso l'Aula Magna del 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani, e costituirà un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto durante l'anno scolastico.
Particolare rilievo sarà dedicato alla presentazione del disegno di legge "Mai più senza un tetto", elaborato dagli alunni della classe 5ª I, risultato vincitore del Concorso Nazionale e premiato presso il Senato della Repubblica il 21 aprile 2026. La proposta immagina la realizzazione di una struttura di accoglienza temporanea per persone senza fissa dimora, offrendo assistenza, sostegno e percorsi di reinserimento sociale.
Durante la manifestazione saranno inoltre presentati i disegni di legge elaborati dalle altre classi partecipanti:
Classe 5ª D – «A noi bambini la parola!»
Classe 5ª H – «Ridi-amo i parchi ai bambini»
Classe 5ª I – «Mai più senza un tetto»
L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, Marilena De Trizio, e vedrà gli interventi di Mario Malcangi e di Alessandro Attolico.
«Attraverso questo percorso – dichiara la Dirigente Scolastica Marilena De Trizio – i nostri alunni hanno dimostrato che la scuola può essere un autentico laboratorio di democrazia. Le loro proposte testimoniano sensibilità, spirito civico e attenzione verso i bisogni della comunità. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto e dell'importante riconoscimento ottenuto a livello nazionale».
La manifestazione rappresenta un'occasione per valorizzare il protagonismo degli studenti e per condividere con il territorio un'esperienza educativa che ha saputo coniugare conoscenza delle istituzioni, partecipazione democratica e impegno sociale. :::
Se vuoi, posso anche ricavarne titolo, sottotitolo e occhiello in stile giornalistico.
  • Scuola Petronelli
Altri contenuti a tema
Costruire per capire, una mattinata da ingegneri alla Petronelli di Trani Costruire per capire, una mattinata da ingegneri alla Petronelli di Trani L’iniziativa dell’Ordine degli Ingegneri Bat per spiegare ai più piccoli progettazione e problem solving
Dal 2° Circolo “Mons. Petronelli” al Senato: la 5ª I tra i vincitori di “Vorrei una legge che…” Dal 2° Circolo “Mons. Petronelli” al Senato: la 5ª I tra i vincitori di “Vorrei una legge che…” Gli alunni premiati per la proposta “Mai più senza un tetto”, un progetto di accoglienza per i senzatetto
Menzione speciale del Senato per il II Circolo Petronelli Menzione speciale del Senato per il II Circolo Petronelli Premiati i lavori degli studenti delle classi quinte
Al “Mons. Petronelli” di Trani si è tenuto l'incontro sul Progetto “Educazione alla Legalità Economica” Al “Mons. Petronelli” di Trani si è tenuto l'incontro sul Progetto “Educazione alla Legalità Economica” Il Gruppo di Barletta della Guardia di Finanza a tu per tu con gli studenti
Nessun tubo rotto alla Petronelli, smentita la notizia Nessun tubo rotto alla Petronelli, smentita la notizia Oggi lezioni regolarmente svolte dopo il guasto all'impianto idrico dei giorni scorsi
Lavori conclusi, la scuola Petronelli riapre giovedì 5 dicembre Lavori conclusi, la scuola Petronelli riapre giovedì 5 dicembre Ripristinati con successo gli interventi alla rete idrica
Individuata la perdita all'impianto idrico, la scuola Petronelli resta chiusa anche mercoledì 4 dicembre Individuata la perdita all'impianto idrico, la scuola Petronelli resta chiusa anche mercoledì 4 dicembre Domani verranno effettuati i lavori
La scuola Petronelli resta chiusa anche martedì 3 dicembre La scuola Petronelli resta chiusa anche martedì 3 dicembre Il guasto all'impianto idrico non è stato ancora risolto
Il 24 giugno l’inaugurazione del nuovo Centro Pastorale Diocesano a Trani
12 giugno 2026 Il 24 giugno l’inaugurazione del nuovo Centro Pastorale Diocesano a Trani
A Trani il Sindaco lo ha deciso il paradosso della Beltrani: prima di vincere Galiano, ha perso Guarriello caduto nella sua roccaforte
11 giugno 2026 A Trani il Sindaco lo ha deciso il paradosso della Beltrani: prima di vincere Galiano, ha perso Guarriello caduto nella sua roccaforte
Trani, al via il progetto OCABA contro il parcheggio selvaggio davanti agli scivoli
11 giugno 2026 Trani, al via il progetto OCABA contro il parcheggio selvaggio davanti agli scivoli
Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti: arrestato. Ora è detenuto nel carcere di Trani
11 giugno 2026 Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti: arrestato. Ora è detenuto nel carcere di Trani
Folletti Laboriosi 2.0 - Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico | Il 13 giugno in Villa Comunale a Trani
11 giugno 2026 Folletti Laboriosi 2.0 - Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico | Il 13 giugno in Villa Comunale a Trani
Nuovo PSI a Guarriello: «La politica ha bisogno della tua umanità, non è un addio ma un arrivederci»
11 giugno 2026 Nuovo PSI a Guarriello: «La politica ha bisogno della tua umanità, non è un addio ma un arrivederci»
Giustizia, on.Matera (FdI): “Quattro nuovi magistrati a Trani, segnale concreto per il territorio”
11 giugno 2026 Giustizia, on.Matera (FdI): “Quattro nuovi magistrati a Trani, segnale concreto per il territorio”
Giuseppe De Simone | La crisi della fiducia: quando la politica perde il senso delle istituzioni
11 giugno 2026 Giuseppe De Simone | La crisi della fiducia: quando la politica perde il senso delle istituzioni
Ordine degli Ingegneri Bat, finanziamento da 14mila euro per la digitalizzazione
11 giugno 2026 Ordine degli Ingegneri Bat, finanziamento da 14mila euro per la digitalizzazione
Ambito Sociale Territoriale di Trani e Bisceglie | Completata la fase di ascolto ora i tavoli di co-programmazione
11 giugno 2026 Ambito Sociale Territoriale di Trani e Bisceglie | Completata la fase di ascolto ora i tavoli di co-programmazione
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.