La scuola Petronelli organizza la manifestazione conclusiva del progetto “Vorrei una legge che...”

Il 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani organizza la manifestazione conclusiva del progetto "Vorrei una legge che...", promosso dal Senato della Repubblica e rivolto alle classi quinte della scuola primaria.L'iniziativa rappresenta un importante percorso di educazione civica e cittadinanza attiva che ha coinvolto gli alunni in attività di riflessione, confronto democratico e progettazione partecipata, avvicinandoli concretamente ai principi della Costituzione e al funzionamento delle istituzioni.L'evento si terrà lunedì 15 giugno 2026 alle ore 17.00, presso l'Aula Magna del 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani, e costituirà un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto durante l'anno scolastico.Particolare rilievo sarà dedicato alla presentazione del disegno di legge "Mai più senza un tetto", elaborato dagli alunni della classe 5ª I, risultato vincitore del Concorso Nazionale e premiato presso il Senato della Repubblica il 21 aprile 2026. La proposta immagina la realizzazione di una struttura di accoglienza temporanea per persone senza fissa dimora, offrendo assistenza, sostegno e percorsi di reinserimento sociale.Durante la manifestazione saranno inoltre presentati i disegni di legge elaborati dalle altre classi partecipanti:Classe 5ª D – «A noi bambini la parola!»Classe 5ª H – «Ridi-amo i parchi ai bambini»Classe 5ª I – «Mai più senza un tetto»L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, Marilena De Trizio, e vedrà gli interventi di Mario Malcangi e di Alessandro Attolico.«Attraverso questo percorso – dichiara la Dirigente Scolastica Marilena De Trizio – i nostri alunni hanno dimostrato che la scuola può essere un autentico laboratorio di democrazia. Le loro proposte testimoniano sensibilità, spirito civico e attenzione verso i bisogni della comunità. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto e dell'importante riconoscimento ottenuto a livello nazionale».La manifestazione rappresenta un'occasione per valorizzare il protagonismo degli studenti e per condividere con il territorio un'esperienza educativa che ha saputo coniugare conoscenza delle istituzioni, partecipazione democratica e impegno sociale. :::Se vuoi, posso anche ricavarne titolo, sottotitolo e occhiello in stile giornalistico.