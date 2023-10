Marciapiede "ballerino", il pericolo corre in zona Pozzo Piano

Anche i pedoni devono prestare molta attenzione quando camminano sui marciapiedi o accompagnano i propri figli a scuola.Tra via Pozzo Piano e Corso Don Luigi Sturzo, i marciapiedi sono diventati ormai un pericolo per la sicurezza pedonale.Marciapiedi ormai disastrati, rendono impossibile una tranquilla passeggiata a causa delle continue mattonelle che una volta calpestate si spostano e non rendono stabile l'asfalto sotto ai piedi dei passanti.La vicenda assume una caratteristica più allarmante nel momento in cui realizziamo che ci troviamo in una zona di continuo passaggio, tra le varie attività che ci sono nei dintorni. Nella zona presa in considerazione anche i muretti sul lato destro della strada, i quali dovrebbero dare maggiore sicurezza, sono stati scavati dalle forti piogge che nel tempo ci sono state, andando a creare un ulteriore pericolo essendo la base della scuola elementare adiacente.Queste condizioni indecenti ci sono ormai da tempo e i cittadini, con le loro numerose segnalazioni, chiedono un intervento al più presto.