Quelle corse su via Ognissanti, tra turisti allibiti: se non ztl, almeno dissuasori?

Restano stupiti i turisti e i tour leaders dei gruppi che si vedono sfrecciare automobili e motociclette in maniera assolutamente inadeguata a un centro storico. Sorpresi e stupiti, già, perché non è assolutamente usuale che in luoghi o tratti di strada che siano parte di un circuito di visita ci si debba guardare a destra e sinistra con grande attenzione nella paura di essere travolti o farsi ripetere più volte le spiegazioni dalle guide perché c'è troppo rumore per poter capire. Per poter andare da un marciapiede all'altro di una delle chiese più celebri nella Città, ma anche per percorrere via Prologo sia in direzione Cattedrale che in direzione Giudecca, spesso si è costretti ad aspettare il transito di molti mezzi che sembrano andare tutti di gran fretta e quando si è parte di un gruppo numeroso la faccenda si fa davvero complicata, poiché Sembra davvero di essere su una rampa di lancio in salita di auto e motoCorrono, corrono davvero troppo, anche e forse soprattutto le moto, che sfrecciano amplificate da quelle marmitte che stridono ancora di più in quello che dovrebbe essere un luogo di silenzio e di tuffo nella storia.Sono stati fatti vari tentativi dall'Amministrazione, sicuramente il problema non è di facilissima soluzione e chiuse al traffico alcune zone intorno al quartiere ebraico, é vero: ma forse un minimo di miglioramento della situazione potrebbe avvenire dettando nuove regole anche per chi ha le autorizzazioni a circolarvi. "Dei dissuasori di velocità sulle basole ad esempio, ma anche dei piccoli autovelox", suggeriscono anche tour leaders abituati a condurre gruppi di turisti in giro per l'Italia e per tutta Europa. Se non è possibile chiudere al traffico l'intera area potrebbe essere comunque un piccolo miglioramento rispetto al disagio che chiunque voglia vedere, ad esempio, anche solo dall'esterno il bellissimo Portico di Ognissanti, senza troppi problemi.