Addio sosta selvaggia in via don Pasquale Uva e via Rossi , arriva la nuova segnaletica stradale

La Polizia Locale da stamani per la tracciatura dei nuovi stalli per la sosta regolamentata

4 foto Trani, nuova tracciatura in via Uva ed in via Rossi

A partire da oggi, in via Don Pasquale Uva a Trani, sono stati avviati importanti lavori per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia e migliorare la gestione del traffico nella zona, così come la già tracciata piazzetta Imbriani.Il provvedimento, che si inserisce nell'ambito di un più ampio piano di riordino urbano curato dalla Polizia Locale di Trani, prevede l'apposizione di nuove strisce di sosta regolamentata, nonché l'indicazione chiara delle aree destinate al parcheggio, al fine di garantire una gestione più efficiente degli spazi pubblici: "Attività analoghe - ha detto l'avv., assessora al ramo - continueranno prossimamente in via Malcangi ed in altre zone della città":L'intervento arriva a recepimento di numerosi solleciti da parte dei cittadini, che avevano segnalato la difficoltà nel trovare sia parcheggi regolari e sia l'ingorgo che si creava dalla sosta indiscriminata, le autorità locali hanno ascoltato queste istanze, decidendo di intervenire per migliorare la situazione e per rispondere alle esigenze di mobilità urbana.