Chiusura A14 Trani-Molfetta (direzione Bari): viabilità interdetta dalle 22:00 di oggi per lavori sulle barriere

Uscita Obbligatoria: Alla stazione di Trani.

Viabilità Ordinaria: Percorrere la SP238 di Altamura in direzione Trani.

Proseguimento: Imboccare la SS16 Adriatica in direzione di Bari.

Rientro in A14: Proseguire sulla SP112 Molfetta-Terlizzi e rientrare in autostrada alla stazione di Molfetta, in direzione Bari.

Autostrade per l'Italia comunica una chiusura notturna sul tratto pugliese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto per consentire l'esecuzione di attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra le stazioni di Trani e Molfetta, in direzione Bari. La chiusura sarà in vigore dalle ore 22:00 di questa sera, venerdì 14 novembre, fino alle 6:00 di domani mattina, sabato 15 novembre 2025.Si segnala inoltre che, in concomitanza con l'interdizione del tratto autostradale, sarà chiusa anche l'area di servizio "Dolmen di Bisceglie ovest", situata all'interno del segmento interessato dai lavori. Agli automobilisti diretti verso Bari si raccomanda di seguire il seguente percorso alternativo, che sarà debitamente segnalato in loco:Si invitano gli utenti a prestare la massima attenzione alla segnaletica sul posto e a consultare i canali informativi di Autostrade per l'Italia prima di mettersi in viaggio.