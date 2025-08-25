Mini bus
Cronaca

Ci risiamo: mini bus rimane incastrato sulla rampa d'accesso della 16bis a Trani centro

Rallentamenti e disagi alla circolazione

Trani - lunedì 25 agosto 2025 20.31
Per l'ennesima volta, un mini bus è rimasto incastrato lungo la rampa di accesso alla SS16 bis, in prossimità della zona centrale della città. L'episodio si è verificato in serata, poco prima delle ore 20, causando rallentamenti e qualche disagio alla circolazione veicolare.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante ha incontrato difficoltà durante la manovra di ingresso, rimanendo bloccato in salita.

Si tratta di un problema noto da tempo, più volte segnalato da cittadini e automobilisti, legato alla conformazione poco adatta della rampa all'ingresso della statale per i mezzi di grandi dimensioni. Resta la necessità di trovare soluzioni per evitare il ripetersi di simili episodi.
