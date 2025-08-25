Autoarticolato bloccato
Cronaca

Autoarticolato in avaria in via Sant'Annibale Maria di Francia: traffico in tilt

Sul posto la Polizia locale

Trani - lunedì 25 agosto 2025 13.07
Un autoarticolato è rimasto bloccato poco prima delle ore 13 in via Sant'Annibale Maria di Francia, causando gravi disagi alla viabilità. Numerosi automobilisti, infatti, non sono riusciti a proseguire né a svoltare, rimanendo a lungo incolonnati. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante sarebbe rimasto fermo a causa di un'avaria. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gestire il traffico e ripristinare la normale circolazione. La situazione ha generato rallentamenti e tensioni nella zona. Proprio in quel punto, il consigliere della Lega, Gianni Di Leo, ha chiesto più volte la costruzione di una rotatoria per una migliore gestione del traffico ed evitare ingorghi nei giorni di maggiore afflusso.
Chiusura Ponte Lama, l'assessore Ciliento incontra il sindaco Angarano Vita di città Chiusura Ponte Lama, l'assessore Ciliento incontra il sindaco Angarano Nel corso dell'incontro l'aggiornamento sui lavori già avviati
Riunione del Coordinamento Operativo Viabilità per analisi del Piano Esodo Estivo 2025 Territorio Riunione del Coordinamento Operativo Viabilità per analisi del Piano Esodo Estivo 2025 Effettuata analisi delle potenziali criticità connesse al traffico veicolare verso le località balneari e turistiche
Stop ai veicoli a motore davanti alla villa di Trani, installato il varco elettronico Attualità Stop ai veicoli a motore davanti alla villa di Trani, installato il varco elettronico Previsto anche un potenziamento del sistema di videosorveglianza
Ci risiamo: tir rimane bloccato sulla rampa di acceso della 16bis, traffico in tilt Ci risiamo: tir rimane bloccato sulla rampa di acceso della 16bis, traffico in tilt L'autista è poi riuscito a fare retromarcia ma causando danni al mezzo
Addio sosta selvaggia in via don Pasquale Uva e via Rossi , arriva la nuova segnaletica stradale Vita di città Addio sosta selvaggia in via don Pasquale Uva e via Rossi , arriva la nuova segnaletica stradale La Polizia Locale da stamani per la tracciatura dei nuovi stalli per la sosta regolamentata
Normalizzata la viabilità in Via Pugliese a Trani Vita di città Normalizzata la viabilità in Via Pugliese a Trani Quando le Istituzioni rispondono presente
Quelle corse su via Ognissanti, tra turisti allibiti: se non ztl, almeno dissuasori? Vita di città Quelle corse su via Ognissanti, tra turisti allibiti: se non ztl, almeno dissuasori? Tra moto e auto sfrecciano a velocità inammissibile nel cuore del centro storico
14 Pioggia di multe per auto parcheggiate a ridosso degli incroci, la proposta di due cittadini Vita di città Pioggia di multe per auto parcheggiate a ridosso degli incroci, la proposta di due cittadini Consentire il parcheggio anche ad una minore distanza dall'incrocio
