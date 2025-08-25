Autoarticolato in avaria in via Sant'Annibale Maria di Francia: traffico in tilt

Un autoarticolato è rimasto bloccato poco prima delle ore 13 in via Sant'Annibale Maria di Francia, causando gravi disagi alla viabilità. Numerosi automobilisti, infatti, non sono riusciti a proseguire né a svoltare, rimanendo a lungo incolonnati. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante sarebbe rimasto fermo a causa di un'avaria. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gestire il traffico e ripristinare la normale circolazione. La situazione ha generato rallentamenti e tensioni nella zona. Proprio in quel punto, il consigliere della Lega, Gianni Di Leo, ha chiesto più volte la costruzione di una rotatoria per una migliore gestione del traffico ed evitare ingorghi nei giorni di maggiore afflusso.