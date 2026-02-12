Lavori sull'A14: scattano le chiusure per i caselli di Trani e Andria-Barletta

tl@

Nuovi interventi di manutenzione programmata interesseranno il tratto nord barese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto nei prossimi giorni. Autostrade per l'Italia ha comunicato un calendario di chiusure temporanee per consentire lavori agli impianti e la sostituzione delle barriere di sicurezza.Si parte da oggi 12 febbraio: dalle ore 6:00 sarà interdetta l'uscita alla stazione di Andria-Barletta. Agli utenti provenienti da entrambe le direzioni si consiglia di utilizzare i caselli di Trani o Canosa. Il secondo stop riguarderà invece la stazione di Trani, che resterà completamente chiusa (in entrata e in uscita) dalle ore 22:00 di giovedì 12 febbraio fino alle 6:00 di venerdì 13 febbraio. In questo caso, le alternative consigliate sono Molfetta o Andria-Barletta. Autostrade raccomanda la massima attenzione alla segnaletica e di consultare i notiziari sulla viabilità prima di partire.