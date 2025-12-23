Parco di viale de Gemmis, domani l'inaugurazione

Domani, 24 Dicembre, nel giorno della vigilia, alle ore 17, in condivisione d'intenti con la Parrocchia dello Spirito Santo, sarà aperto al pubblico il parco urbano di viale De Gemmis, situato al centro del lotto edificato dalla Di Leo Costruzioni.L'opera identifica uno spazio vitale per l'intero quartiere, sofferente di spazi aperti alle relazioni umane. La superficie del parco è di circa 6.000 metri quadrati con aree adibite a verde, spazi di sosta e relax dotati di opportuno arredo urbano. Sono stati realizzati inoltre parcheggi pubblici, strategici tenuto conto che si è in prossimità della litoranea, particolarmente frequentata nei periodi estivi da turisti e bagnanti.Nella fascia lungo viale de Gemmis è stato collocato un ampio viale alberato che unisce idealmente via Malcangi a corso don Luigi Sturzo, mentre nella parte mediana si amplia il corpo centrale del parco, delimitato da attraversamenti pedonali. È diviso in quattro quadranti da vialetti pedonali che confluiscono nella parte centrale in uno spazio circolare al centro del quale è collocata una pianta di ulivo secolare.Sono presenti due aree di forma trapezoidale pavimentate con materiale anti-trauma: una per lo spazio giochi per bimbi, l'altra per uno spazio fitness.Il progetto è a firma dell'arch. Emanuele Calvi e dell'ing. Domenico Vaccanio. Una dovuta menzione meritano anche i compianti ing. Mario Albanese e geom. Michele Lops, professionisti che hanno svolto un ruolo fondamentale nell'intero processo urbanistico edilizio del comparto.