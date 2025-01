Normalizzata la viabilità in Via Pugliese a Trani

Non sono stati pochi i residenti di Via Pugliese che ci avevano segnalato la pericolosa viabilità a motivo della situazione presente in corrispondenza della intersezione con la ex via Corato. La situazione attenzionata, ora risolta. riguardava la mancanza di una idonea segnaletica direzionale all'altezza dell'incrocio con Via Superga. Nella concretezza, chi dalla ex via Corato avesse voluto girare verso via Pugliese, oltre che dall'ingresso più piccolo opportunamente segnalato con una freccia di direzione obbligatoria, avrebbe potuto utilizzare il più ampio ingresso, posto al lati dei due pilastri storici non rimovibili, privo di ogni segnalazione, con il pericolo di vedersi arrivare difronte un'altra vettura per la mancanza di analoga segnalazione dalla parte opposta. Come redazione abbiamo interessato laa cui è in capo la viabilità cittadina, che in zona stava già operando per lavori programmati, rifacimento delle strisce pedonali:, e nel giro di 48 ore la segnaletica è stata montata ed il problema , che senza segnalazione non sarebbe emerso, è stato risolto. Il cittadino chiama, le Istituzioni rispondono.