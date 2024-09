Pioggia di multe per auto parcheggiate a ridosso degli incroci, la proposta di due cittadini

A questo punto chiediamo qualora sia possibile e fattibile ricavare qualche parcheggio come hanno fatto per le strisce blu. La nostra credo possa ritenersi una richiesta più che lecita da cittadini nonchè utenti della strada.

Concludendo, attendiamo fiduciosi che qualcuno di competenza ci chiarisca questa situazione. Il fotogramma scattato recente di riferimento tra Via Bebio/Via Pansini e Corso Italia».

«Premesso che è giusto far rispettare il codice della strada, ma dopo aver constatato che in questi giorni la tolleranza per tali infrazioni è pari allo zero, vorremmo chiedere all'assessore preposto Cecilia di Lernia se fosse possibile, come è stato fatto in altre città per la sosta a pagamento, ove in alcune strade è possibile adottare lo stesso metodo di consentire il parcheggio anche ad una minore distanza dall'incrocio». La richiesta arriva da due cittadini tranesi, Leonardo Mazzilli con la collaborazione di Antonio Melillo.«Il nostro intervento - proseguono - oltre alla richiesta di cercare, se possibile, di aumentare i posti auto liberi, vuol essere anche da monito per tutti i cittadini che, se fino ad oggi contavano sulla tolleranza e quindi abituati a parcheggiare anche a meno dei 5 metri, d' ora in poi sembra che questa concessione non ci sia più e quindi si rischia ad ogni parcheggio nei pressi degli incroci una multa di circa 70€.