Auto di lusso dalla Danimarca a Trani domenica mattina

La Città di Trani ospita domenica 7 maggio il Puglia Grand Tour, evento organizzato da Canossa Events in collaborazione con Formula Automobile (concessionaria danese dedicata alle auto di lusso) e con il patrocinio della Città di Trani.Il tour che nella sua prima edizione ha visto coinvolta la Toscana e i suoi panorami pittoreschi, si ripropone di far scoprire ora i panorami unici della Puglia, rimarcando a livello internazionale l'unicità del nostro territorio.Il Puglia Grand Tour prevede la partecipazione di quindici supercars e circa trenta partecipanti provenienti dalla Danimarca a cui sarà offerta la possibilità̀ di esplorare il cuore della Puglia a bordo delle loro vetture.Per consentire lo svolgimento della manifestazione (unicamente di natura turistica) con ordinanza 149/2023 è stato istituito a partire dalle ore 6 di domenica su piazza Plebiscito (area centrale) l'istituzione del divieto di fermata.Dalle ore 06 di domenica e fino alle ore 15.00 su via Statuti Marittimi (tratto compreso fra piazza Tiepolo e il molo Sant'Antuono) è istituito divieto di fermata (eccetto autorizzati) e di transito.Le supercar sosteranno nella zona del molo e lasceranno la città intorno alle 14.30.