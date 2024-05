"Non è Città anche questa?" La situazione penosa delle vie e delle traverse di Capirro

"Dalle parti nostre l'atmosfera va dal Camel Trophy, per lo stato delle strade, al safari, tra topi e serpenti. È vero , siamo in campagna, ma questo non toglie che le parti comunali, strade, marciapiedi, non debbano essere curate e ripulite".Diversi residenti della zona ci scrivono di vere e proprie voragini nell'asfalto quasi ovunque, e di sterpaglie sempre più alte come ricettacolo di topi e serpenti. Per non parlare delle zanzare: proprio perché siamo in campagna i trattamenti secondo chi abita la zona dovrebbero essere ancora più mirati.Ma l'impressione è di essere in una città che non c'è, se non fosse per il ritiro porta a porta della spazzatura che, a onor del vero, ci riferiscono, è precisa e puntuale. Accanto al cartello segnaletico di via Puccini una videocamera avverte che la zona è sorvegliata per chi abbandona rifiuti. E sotto quel cartello un marciapiede sfondato da erbacce e pieno di rifiuti. "Paghiamo le tasse come tutti", ci scrivono, e riportiamo questa denuncia con l'auspicio che possa essere recepita, anche perché la situazione sarebbe stata più volte sollevata al Comune ma con scarsi risultati. Intanto anche solo attraversare Capirro per i non residenti è una sfida a copertoni, semiassi, ma anche un pericolo per chi transita in bici o in monopattino, per chi vi fa jogging e così via. Vero anche che di voragini è disseminato l'asfalto nell'intera città, ma da qualche parte bisogna pur cominciare, e i residenti della zona chiedono semplicemente un minimo di attenzione in più.