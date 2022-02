Quartiere Turrisana-Capirro, Centrone: «Ancora nessuna installazione di targhe indicanti i nomi delle vie rinominate»

«In data 11 novembre 2019 con avviso pubblico a firma del Sindaco è stata comunicata alla cittadinanza la nuova denominazione toponomastica delle "strade a denominarsi" su tutto il territorio comunale.Questa ridenominazione però non è stata seguita da istallazione di targhe indicanti i nomi delle vie rinominate. L'omessa istallazione delle targhe ha creato una situazione di grave disagio ai residenti della zona Turrisana-Capirro.Nonostante i vari solleciti da parte dei cittadini e del comitato di quartiere, in due anni la situazione non è cambiata: le strade sono state rinominate ma, la maggior parte della collettività, non distingue le nuove vie che, ancora oggi, non sono identificate mediante targhe.Postini, corrieri e tecnici non avendo nessun riferimento spesso non riescono ad individuare le vie e, sempre più frequentemente, accade che non vengono consegnati pacchi, bollette o lettere anche importanti ed urgenti.Chiedo che si provveda al più presto ad apporre targhe toponomastiche o indicazioni che possano consentire a chiunque l'individuazione delle strade oggetto di ridenominazione, nell'interesse di tutta la collettività.