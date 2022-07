Auto nella scarpata a Trani Capirro, morta una ragazza

Un'altra tragedia sulla strada è avvenuta sabato 30 luglio, a Trani, alle prime luci dell'alba, intorno alle ore 5. Una ragazza, di cui ancora non si conoscono le generalità, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto all'altezza dello svincolo Trani-Capirro: l'auto sulla quale viaggiava con una sua amica è finita, per cause ancora tutte da chiarire, in una scarpata.La conducente ha perso la vita, l'altra invece è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Bonomo di Andria. Sul posto, oltre i sanitari del 118, sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e Carabinieri.Seguono aggiornamenti.