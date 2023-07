Scontro tra auto e moto in via Capirro, un ferito in gravi condizioni

È di un ferito attualmente ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari il bilancio di un incidente verificatosi ieri, domenica 23 luglio, in via Primo Capirro: il sinistro ha visto coinvolti un'auto e una moto. L'impatto è avvenuto mentre l'auto tentava di svoltare a sinistra mentre la moto proveniva dalla direzione opposta. Ad avere la peggio il conducente della moto che dopo essere stato assistito sul posto dal personale del 118 è stato trasportato al Policlinico di Bari dove è stato sottoposto ad un intervento e poi trasferito nel reparto di Rianimazione. L'uomo ha riportato diverse e gravi fratture vertebrali e al femore e per cui, con molta probabilità, sarà sottoposto ad un nuovo intervento nelle prossime ore.