Sempre più cinghiali, sempre più vicini al centro città: nuovo avvistamento a Capirro

Social Video 30 secondi Branco di cinghiali in via Martiri di Palermo

"Domani su Traniviva", commenta il nostro lettore mentre riprende tra il sorpreso e il divertito ma anche con un po' di timore, visto l'alzarsi e abbassarsi del finestrino, il branco di grossi cinghiali che ieri sera intorno alle 23:30 "passeggiava" tranquillamente su via Martiri di Palermo.E Traniviva il video lo pubblica, come previsto dal lettore: ma ovviamente come cronaca di una situazione che si fa sempre più insostenibile e con l'auspicio che vengano prese al più presto misure opportune.Negli scorsi giorni era stato lanciato dal Presidente delle guardie campestri Peppino Nardò un vero e proprio allarme : la città deve essere protetta da questa che si presenta come una vera e propria invasione indisturbata e sicuramente rischiosa.Abbiamo dato alcune indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di incontro con un esemplare o con un intero branco ma è facile immaginare che trovarsi in una situazione di questo genere può ingenerare comportamenti tali da provocare reazioni davvero rischiose per le persone da parte di questi animali che, ripetiamo per natura non aggrediscono l'uomo, in quanto cercano cibo ma l'istinto di difesa può risultare letale o comunque assai pericoloso.