Pericolo lungo la pista ciclabile di Capirro, Antonio Corraro scrive al sindaco di Trani

«Ill.mo Sig. Sindaco, lei la chiama pista ciclabile quella che porta da Via Borsellino a Capirro? Qualche mese fa ho visto volare e cadere un ciclista, con la testa a pochi centimetri dal cordolo. La persona non era di Trani. Per senso civico e per non essere chiamato "sciacallo" non comunico sui social, ma segnalo l'accaduto a chi di dovere. Dopo parecchie settimane ho nuovamente sollecitato un serio intervento. L'Assessore mi rispose "sono i Pini" comunque segnalerò. Bha! Quindi? Così dopo qualche mese verificato che il mio allarme cadeva nel vuoto decisi, con la speranza che qualcuno si facesse carico del problema, di pubblicare sui social il pericolo pubblico presente nella nostra città. La pubblicazione fu accompagnata con delle foto. Ad oggi la c.d. pista, pochissimo, ciclabile resta attiva e non segnalata come un pericolo pubblico e tanto meno è stata rimossa completamente. Ill.mo Sindaco, mi consenta con molto rispetto e con senso civile mi sento costretto a dirle che ritengo Lei responsabile di qualsiasi incidente dovesse capitare su quella pista. Le dico che visto che sono segnaliamo formalmente tramite protocollo il problema e nel caso in cui non ci saranno provvedimenti adotterò azioni legali e vedrò costretto a segnalarlo alla Procura della Repubblica e al Prefetto. La ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti».



(Foto di Antonio Corraro)

Questa mattina, un cittadino di Trani, Antonio Corraro, ha inviato una lettera al Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, per segnalare un serio pericolo lungo la pista ciclabile che collega Via Borsellino a Capirro. L'autore della missiva, preoccupato per la sicurezza degli utenti, ha raccontato di aver visto un ciclista cadere dalla bicicletta, sbattendo la testa a pochi centimetri dal cordolo, proprio su quella pista. Nella lettera, Corraro sottolinea come la persona coinvolta nell'incidente non fosse residente a Trani, ma ha comunque esortato l'amministrazione comunale ad intervenire per risolvere il problema. Dopo aver inizialmente sollecitato l'Assessore competente, la situazione pare non essere cambiata: la pista ciclabile risulta ancora attiva, ma non segnalata come pericolosa. Il cittadino, non contento delle risposte ricevute finora, ha deciso di inviare una segnalazione formale al Prefetto, avvisando che, qualora non venisse preso un serio provvedimento, sarebbe stato costretto a denunciare l'accaduto alla Procura della Repubblica. Di seguito il contenuto integrale della lettera.